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دعوي بإلغاء قرار هبوط الشرقية الي الدرجة الثالثة

الإثنين 28/مايو/2018 - 04:08 م
دعوي بإلغاء قرار هبوط الشرقية الي الدرجة الثالثة
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الفجر الرياضي
 


تقدم مجدي عزت سليم رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية بدعوي تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصما رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته ورئيس لجنة المسابقات و المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم بصفتهما مطالبا الحكم بإلغاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بهبوط فريق نادى  الشرقية الي دوري الدرجة الثالثة مع استمرار بقائه في دوري القسم الثاني " الممتاز ب " المؤهل للدورى الممتاز وإلغاء كل مايترتب علي ذلك من أثار أهمها إعتبار فريق نادي أبي صقل هابطا للدرجة الثالثة.

 

وقد إرتكن فى طلباته لصدور قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بتجميد نشاط نادى أبي صقل بعد تأديته لمباراته الأولى وخسارتها أمام نادى القناة بحجة عدم إمكانية إقامة المباريات على ملعبه لدواعي أمنية وترتب على ذلك استبعاده من الهبوط  تمييزه عن باقى الفرق المشتركة معه فى ذات الظروف ومنها نادى الشرقية ذاته الذى كان يؤدى مبارياته على إستاد بنها حيث جاء قرار تجميد نشاط نادى أبي صقل وليس هبوطه.

 

وترتب عليه ضررا جسيما بنادى الشرقية ويكون معه اتحاد الكرة المصرى قد أقر مبدأ جديد وهو الاستثناء مع تجميد النشاط ومنح فرصة المشاركة فى الدورى القادم مخالفا قواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم  "الفيفا " ومما يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص و هبوط خمسة فرق قامت بتحمل الانتقالات ومشقة السفر احتراما للمسابقة و للوائح اتحاد الكرة و أمر المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بإخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم لإختيار محكما عنه فى تلك الدعوى التحكيمية المقامة ضده.

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