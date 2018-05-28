"المروءة" تدفع "هنيدي" للتبرع بجميع ملابسه للفقراء والمساكين (صور)

تحت تأثير "حباية السرقة" يستمر "مسعود كسكسي" في جرائمه، ولكنه يفشل في سرقة فيلا الدكتور نظمي، وذلك بعد أن وصل "ربيع" المجنون والذي يعالجه الدكتور نظمي، والذي بدوره أثار ذعر "مسعود" ورفاقه وهربوا من الفيلا خوفا من حالته المرضية الخطيرة.

ويذهب "مسعود" إلى فيلا "افتخار" أغنى سيدة في الحي، بهدف سرقتها، وذلك بعدما أوهمها أنه يريد الارتباط بها، غلا أنه يفاجىء بعدم وجود ما يسرقه في الفيلا، حيث أنها تضع جميع أموالها في البنك، والذهب الخاص بها "صيني" وليس أصلي.

ويسرق "مسعود" منزل الدكتور "ماضي" الذي يعطيه الحبوب، ويقرر "ماضي" الانتقام منه فيعطيه حبة من الحبوب لا يعرف تأثيرها "مسعود"، وبالفعل يأخذها "مسعود" دون معرفته ما تنتج عنه، ويظل في حيرة من أمره، إلى أن يتصل بالدكتور "ماضي"، والذي يخبره أنه تناول حبة "المروءة".

ويتنازل "مسعود" عن جميع ملابسه الخاصة به للفقراء والمساكين في الحي، ولم يتبقى معه شىء، وذلك تحت تأثير حبة "المروءة".

وذلك ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "أرض النفاق"، بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة ودلال عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبدالعزيز.