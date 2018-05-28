آمنة نصير: شهر رمضان أعظم "روشتة" ليصلح الإنسان من نفسه



وأشارت "نصير"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن الإنسان الذي يقنط من رحمة ربه، الله لا يحبه، ومن ثم جاء تحريم الانتحار، مضيفة: "ربنا بيحب عشم عبده فيه".



قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن شهر رمضان يعد أعظم "روشتة" ليصلح الإنسان من نفسه، مضيفة أنه يجب الإكثار من الاستغفار في شهر رمضان.