"برلمانى" يطالب رئيس الحكومة بتقديم برامجهم لتنمية الصعيد









وجه النائب عصام عبد الله بركات عضو مجلس النواب عن دائرة أبو تشت بمحافظة قنا، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لاهتمامه الكبير وغير المسبوق بإقامة العديد من المشروعات التنموية بمحافظات صعيد مصر.





وتساءل "بركات" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و14 وزيرا وهم وزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والثقافة وقطاع الأعمال العام والسياحة والآثار والأوقاف والموارد المائية والرى، إضافة إلى وزير التنمية المحلية الجديد؛ لأن الوزير الحالى أساء للصعايدة وهم لا يريدون سوى تغييره مع بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى سوف تبدأ خلال أيام بعد أن يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.





وطالب النائب البرلماني رئيس الوزراء والوزراء، بأن يقدموا خططهم للمشروعات التى سوف يقوموا بتنفيذها فى محافظات الصعيد خاصة محافظة قنا.



