ننشر تفاصيل اجتماع ندوة الثقافة والعلوم بدبي

عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم اجتماعا برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال محمد شريف الخياط المدير المالي، وعائشة إبراهيم سلطان رئيس اللجنة الثقافية، وصالحة عبيد رئيس لجنة الشباب، وأحمد حارب المهيري المدير التنفيذي.

وتم في الاجتماع الاطلاع على مقترحات الموسم الثقافي الجديد للندوة، التي قدمتها رئيسة اللجنة الثقافية، وتضمنت أندية شهرية للسينما والقراءة والشعر، ومعارض فنون تشكيلية، وورش كتابة وندوات تخصصية وجماهيرية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية على التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، والتركيز على وسائط التواصل الاجتماعي، على أن تقدم اللجنة خلال الفترة المقبلة خطة متكاملة لعمل اللجنة، تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، لزيادة رقعة التعريف بالندوة وأنشطتها المختلفة.

ونوه الأعضاء إلى ضرورة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الثقافية، واستضافة شخصيات ثقافية وعلمية وعامة في مختلف المجالات على المستوى المحلي والعربي، تحقيقاً للهدف المرجو، وهو تأكيد حضور المشهد الثقافي الإماراتي على الساحة المحلية والعربية والدولية.

كما ركز المجلس على ضرورة تطوير مطبوعات الندوة المختلفة والاستفادة من المادة العلمية المتوفرة في الرسائل العلمية للمكرمين في جائزة راشد للتفوق العلمي.

واعتمد مجلس الإدارة أسماء أعضاء اللجان المختلفة وذلك على النحو التالي:

- اللجنة الثقافية برئاسة عائشة إبراهيم سلطان، وعضوية صالحة عبيد، ود. نجاة مكي،ونجوم الغانم، وخالد البدور، وهالة عادل، وجمال مطر.

- لجنة الشباب برئاسة صلحة عبيد، وعضوية مريم آل ثاني ومانع المعيني وحصة بن غويفة وجمال الحمادي وميساء العصيمي.

- مجلس إدارة النادي العلمي برئاسة د. عيسى البستكي وعضوية مريم آل ثاني وعيسى السويدي وجمال الخياط ود. سميرة الملا وأحمد حسن محمد وإيمان العوضي ومحمد مطر الشامسي ومحمد جمعة رحمة وعلى المرزوقي.

- لجنة المكتبة والطبع والنشر برئاسة مريم آل ثاني وعضوية صالحة عبيد ومحمد الحبسي وعلي الشريف ود. إبراهيم بن سباع.

وأقر المجلس إقامة الملتقى السنوي لعام 2018 تحت عنوان "المنجز الحضاري في عهد زايد" على أن يفتتح به الموسم الثقافي الجديد.