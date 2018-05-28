أزارينكا تودع رولان جاروس

خرجت فيكتوريا أزارينكا، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد خسارتها أمام كاترينا سينياكوفا 7-5 و7-5، اليوم الاثنين.

وكانت أزارينكا، لاعبة روسيا البيضاء، تشارك في بطولتها الخامسة فقط هذا العام، بسبب نزاع قضائي على حضانة ابنها، وعادت إلى التنس في يونيو/ حزيران الماضي، بعد الإنجاب في 2016، لكن مسيرتها تعطلت بعد ذلك بسبب النزاع مع شريكها السابق.

وبعد خسارة المجموعة الأولى، أظهرت أزارينكا مؤشرات على العودة وحسمت شوطا مثيرا لتتعادل 2-2، لكنها أخفقت في مواصلة التقدم، بسبب تحلي منافستها التشيكية بالهدوء.

وعانت أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا، خلال عودتها للعب على الأراضي الرملية هذا الموسم، وخسرت في الدور الثاني لبطولة مدريد المفتوحة، قبل أن تخرج من الدور الأول في روما.

وفازت أزارينكا المصنفة 84 عالميا، ببطولة أستراليا المفتوحة في 2012 و2013، بينما حققت أفضل نتيجة لها في رولان جاروس عام 2013، عندما بلغت قبل النهائي ثم خسرت أمام الروسية ماريا شارابوفا.

وقالت أزارينكا إنها تنوي اللعب في بطولة ويمبلدون هذا العام.