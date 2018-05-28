وقفة احتجاجية لملاك الوادي الأخضر بـ6 أكتوبر أمام وزارة الإسكان

نظم عدد من ملاك أراضي الوادي الأخضر، في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان.





وجاء ذلك احتجاجًا منهم؛ لتقنين أوضاع أراضيهم الذين حصلوا عليها بموجب عقد تخصيص من شركة الوادي الأخضر بطريق الواحات.





وطالبوا الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بسرعة التدخل لحل أزمتهم مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، مشيرين إلى أنهم لا يريدون غير تطبيق القانون وحفظ حقوقهم في أراضيهم وتقنين أوضاعهم أسوة بغيرهم.





ولفتوا إلى إنهم تقدموا بطلبات كثيرة لتقنين أوضاعهم منذ عامين، ولم يحصلوا حتى الآن على حقوقهم.



