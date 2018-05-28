حبس طالب ابتز فتاة وصورها في أوضاع مخلة بالمعادي

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس طالب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز فتاة وتصويرها فى أوضاع مخلة بالمعادى.





تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من طبيب بشرى يفيد بتعرض ابنته الطالبة بالمرحلة الثانوية لواقعة ابتزاز من أحد الشباب على الفيسبوك، وأكد والد المجنى عليها فى بلاغه عدم معرفة ابنته بالمتهم، الذى هددها بنشر صور فاضحة لها على صفحات التواصل الاجتماعى، وأجبرها على التعري برفقة شقيقها الطفل في منطقة المعادي.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.