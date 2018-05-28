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الشرطة الأمريكية تعتدى بالضرب على سيدة (فيديو)

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:38 م
الشرطة الأمريكية تعتدى بالضرب على سيدة (فيديو)
شرطى أمريكى يعتدى على امرأة
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خاطر عبادة
 

انتشر مقطع فيديو لقيام شرطة نيوجيرسى الأمريكية، بتقييد امرأة شابة وضربها بعنف من قبل الشرطة، وفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم.

 

ووقع حادث الاعتقال على شاطيء خلال عطلة نهاية الأسبوع أمس، عندما اقتربت الشرطة من الأم الشابة "إميلي واينمان-20 سنة" من فيلادلفيا للاشتباه فى شرب الكحول دون السن القانونية.

 

ويبدو فى مقطع الفيديو، اعتداء ضابط الشرطة مراراً وبشكل عنيف على المرأة، وهو يصرخ "توقفى عن المقاومة"، بينما ردّت "أنا لا أقاوم، ولم أفعل شيء خطأ".

وحقّق الفيديو أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر موقع تويتر فى الولايات المتحدة، بينما حذفه موقع فيسبوك.

 

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