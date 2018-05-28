ضبط أمين عهدة لاستيلائه على مليون جنيه بالإسماعيلية



البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام المدعومجدى. ا. ح - سن 51 - أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بمنطقة الإسماعيلية فرع فايد - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية (مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي "تموين، تبديد") باستغلال موقعة الوظيفي خلال الفترة من 8122016 حتى 822017 باختلاس العهدة المسلمة إليه من السلع والمواد الغذائية والتلاعب فى الفواتير عهدته وعدم توريد قيمتها إلى جهة عمله والبالغ قيمتها 429 ألف جنيه.





وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لجرد عهدة المشكو فى حقه بمعرفة مديرية التموين بالإسماعيلية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بمنطقة الإسماعيلية لقيامه باختلاس سلع غذائية عهدته بلغت قيمتها قرابة نصف مليون جنيه.