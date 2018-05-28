وكيل مجلس النواب: ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف هو الأنجح

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، من أنجح ملتقيات الفكر الإسلامي.





وأضاف في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك لكونه يهتم بجميع القضايا المعاصرة، وله دور كبير في تصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيدًا بالقضايا الجماهيرية المهمة التي يتناولها هذا الملتقى، ومنها قضايا مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة، وترشيد استخدامات مياه الشرب والري، والحث على العمل والإنتاج.





وطالب النائب، وزير الأوقاف بوضع خطة واضحة المعالم لاستمرار فعاليات ملتقيات الفكر الإسلامي على مدار العام كله على أن يكون على مستوى جميع المحافظات، وأن يبدأ في تنظيم أول ملتقى عقب إجازة عيد الفطر بشمال سيناء ثم محافظة جنوب سيناء ثم المحافظات الحدودية وباقي المحافظات في الصعيد والوجه البحري.





ولفت إلى الأهمية القصوى لهذه الملتقيات في تقديم صورة الدين بوسطيته واعتداله، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.​



