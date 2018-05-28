ضبط 21 طن شحوم وزيوت سيارات مقلدة بمصنع غير مرخص في أطفيح

داهم رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت وشحوم السيارات، وضبط داخله 21 طنا شحوم سيارات عير صالحة للاستهلاك، بعد تمكن صاحبه من الهرب بدائرة مركز أطفيح.



كانت وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص، بمركز أطفيح لإنتاج الزيوت والشحوم الخاصة بالسيارات، من خامات ومستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك، ووضع علامات مقلدة لكبري الشركات الشهيرة، وبيعها بالأسواق محققًا من ذلك أرباح مادية طائلة دون وجه حق.



وبالتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد قوة أمنية ومداهمة المصنع وتبين هروب مالكه، وبالتفتيش وجد داخله 21 طن و96 كيلو شحوم منتج نهائي معبأ داخل عبوات مختلفة الأحجام، 11，136 لتر زيوت منتج نهائي، 2500 صفيحة فارغة خاصة بتعبئة الزيوت والشحوم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.