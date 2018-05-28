مع اقتراب نصف رمضان.. غادة عبدالرازق تعتلي عرش نجمات الدراما النسائية في رمضان

عادت النجمة غادة عبدالرازق، فى ثوب جديد من خلال مسلسل "ضد مجهول" وتميزت بأداء دورها بمنتهى الحرفية مما أعادها إلى وضعها الطبيعي كنجمة على عرش الدراما التليفزيونية مع اقترابنا من منصف شهر رمضان.

"ضد مجهول" هو العمل الفنى المميز، الذى أعاد النجمة غادة عبدالرازق إلى المركز الأول فى الدراما الرمضانية على مستوى البطولات النسائية متفوقة على جميع الفنانات المتواجدات حاليا على الساحة الفنية.

نسب المشاهدة الكبيرة للمسلسل سواء على قناة الحياة، لعرضه حصريا عليها، أو على مواقع التواصل الاجتماعى لا تكذب، فالملايين التى يحققها المسلسل أكبر دليل على نجاح العمل وتفوق غادة عبد الرازق على نفسها، بل أن الأمر تطور وأصبح تفاعل الجمهور مع البحث عن الجانى فى اغتصاب وقتل ابنة غادة فى المسلسل كبير للغاية، فالجميع يخمن من قام بهذا الفعل.

وبلغة الأرقام، فيبدو أن غادة دخلت منطقة جديدة من التألق، فالحلقة الواحدة تحقق مليون فى ساعات قليلة بعد طرحها، ليصل مجموع مشاهدات الحلقات من الحلقة الأولى وحتى الـ12 مشاهدة على قناة واحدة على "يوتيوب".

مسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، وفراس سعيد، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، ورانيا منصور، والفنانة الشابة جومانا، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى، ويذاع حصريًا عبر فضائية "الحياة".