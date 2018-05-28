عاجل.. أول تصريح لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد كارلو كوتاريلي

قال مسؤول في مكتب الرئيس الايطالي إن الرئيس الايطالي سيرجيو ماتارلا منح التفويض لتشكيل الحكومة الوطنية للبلاد لاقتصادي كارلو كوتاريللي أوغو زامبيتي.





وكما صرح رئيس الوزراء الإيطالي الجديد كارلو كوتاريلي، فإنه سيخوض انتخابات جديدة في إيطاليا في وقت مبكر من هذا الخريف إذا لم يفز في اقتراع على الثقة في البرلمان.





وقال "كوتريللي"، بعد فترة وجيزة من تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء من قبل الرئيس الإيطالي، إن الحكومة ستستقيل على الفور وستكون وظيفتها الرئيسية إدارة الشؤون العادية إلى حين إجراء الانتخابات بعد شهر أغسطس. مضيفًا: "سأقدم نفسي على البرلمان ببرنامج - إذا فاز بدعم البرلمان - سيشمل الموافقة على ميزانية عام 2019. ثم يتم حل البرلمان مع الانتخابات في بداية عام 2019. في غياب البرلمان".

وأجريت الانتخابات البرلمانية الإيطالية في 4 مارس، وقد أدت الانتخابات إلى حصول حركة النجوم الخمسة على أكثر من 32 بالمائة من الأصوات.





وأوضح "كوتاريلي"، في بيان أذاعته قناة رينوز 24: "لا أرشح نفسي وأطلب نفس الإلتزام من أعضاء آخرين في الحكومة." مشيرًا إلى أنه "في غياب الثقة، ستستقيل الحكومة على الفور. وستكون مهمتها الأساسية إعداد البلاد للانتخابات بعد أغسطس. وفي هذه الحالة، ستبقى الحكومة محايدة تماماً فيما يتعلق بالحملة الانتخابية. ومن جهتي، أعدكم بذلك".





وحصل ائتلاف يمين الوسط، المكون من حزب ليجا - رابطة الشمال لاستقلال بادانيا -، وحركة "يمين الوسط في إيطاليا" وحركة "إخوان إيطاليا"، على 37٪ من الأصوات. وفاز الحزب الديمقراطي بنحو 20 في المئة من الأصوات. ولم يحصل أي من الأحزاب على أغلبية الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة.



