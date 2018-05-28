بالصور.. حافلة المنتخب تثير إعجاب الإيطاليين





أثارت الحافلة التي وفرتها شركة بريزنتيشن سبورت للمنتخب الوطني الأول وتحركاته خلال معسكره في مدينة بيرجامو إعجاب الإيطاليين في ظل المجهود المبذول لتخرج بالشكل اللائق لمنتخب الفراعنة.





وتساءل عدد كبير من الجمهور الإيطالي من أفراد البعثة حول أن الحافلة هي التي ستنقل المنتخب المصري خلال تواجده في كأس العالم بروسيا أم ستكون هناك حافلة أخرى.





أكد شريف حسن مدير العمليات بشركة بريزنتيشن سبورت أن الشركة تسعى إلى زيادة قيمة المنتخب المصري من خلال تسويقه بشكل مميز وتوفير حافلة خاصة لكل تنقلاته على غرار المنتخبات الكبرى في العالم.





أضاف بأن الشركة توفر الحافلات الخاصة بالمنتخب في كل تحركاته خلال الفترة الماضية خلال تصفيات كأس العالم وخلال معسكرات الفريق الأخيرة في سويسرا والكويت وإيطاليا مشددا على أنها حافلة خاصة بالمنتخب بينما ستكون هناك حافلة أخرى للفريق في روسيا يوفرها الاتحاد الدولي برعاته.