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وفاة طالب إثر سقوطه من شرفة عقار بالإسكندرية

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:35 م
وفاة طالب إثر سقوطه من شرفة عقار بالإسكندرية
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
توفي طالب بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، نتيجة سقوطه من شرفة شقة، بعقار كائن شارع 127 متفرع من طريق الجيش بمنطقة كليوباترا، في محافظة الإسكندرية.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من شرفة شقة بعقار كائن شارع 127 متفرع من طريق الجيش بمنطقة كليوباترا.

بعد الانتقال والفحص، تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 500 متر تقريبًا "بناء قديم" مكون من تسعة طوابق بكل طابق شقتين "مأهول بالسكان" وأثناء تواجد "ش.ع.م" 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، بشرفة الشقة سكنه بالطابق السابع سقط به سور الشرفة، ما أدى لإصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم دون تأثير على سلامة العقار.

وتم نقل المصاب لمستشفي زمزم الخاصة، وتوفي عقب وصوله المستشفي، بسؤال والدته "ف.م.ا" 52 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان أيدت ما جاء بالفحص ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجلها، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم إخطار عمليات المحافظة وحي شرق، وأفاد مهندس الحي بعدم صدور ثمة قرارات "إزالة أو ترميم للعقار".

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وعلى الفور تم تحرر المحضر رقم 67682018 إداري قسم سيدي جابر، وجارى العرض على النيابة.
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