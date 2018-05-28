المقاصة يبدأ فترة الاعداد وطلعت يطالب اللاعبين بموسم قوي





عقد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، جلسة مع لاعبي الفريق مساء أمس الأحد في بداية فترة الاعداد للموسم الكروي الجديد 2018 – 2019 ، والتي انطلقت ليلة أمس على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي.









وطلب المدير الفني لفريق المقاصة من اللاعبين خلال جلسة قصيرة جمعته بهم قبل انطلاق فترة الاعداد، ضرورة التركيز والانضباط والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية ، من أجل تحقيق موسم قوي واستعادة الفريق لمكانته الطبيعية وسط الكبار بالدوري والعودة إلى المربع الذهبي ومنافسة اندية القمة ، وتعويض تراجع الفريق خلال الموسم الماضي.









وكان فريق المقاصة قد بدأ فترة الاعداد للموسم الجديد ، مساء أمس الأحد ، بتدريبات خفيفة اشتملت على الجري وقوة التحمل وجرعات بدنية .