حبس عصابة السطو المسلح على السيارات بطريق الكريمات

أمرت نيابة التبين الجزئية بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السطو المسلح على السيارات وسرقتها.





تعود التفاصيل أثناء مرور السائق" محمد رمضان" 45 سنة بطريق الكريمات، حينما طاردته سيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص مسلحين ببنادق آلية وقاموا بالاعتداء عليه بسلاح أبيض والاستيلاء على السيارة خاصته محملة ببضائع عبارة عن "90 مروحة سقف توشيبا و7 ثلاجةو 35 ديب فريزر و6 مكنسة و1 ميكرويف و28 شفاط و 14 شاشة LCD" بمبلغ قدره 300 ألف جنيه وفرو هاربين وقام بإبلاغ مباحث قسم شرطة التبين.





وكشفت التحريات التي جرت بمعرفة كل من النقباء إسلام جبران ومحمد عبدالمنعم و مصطفى عبدالمعبود معاوني المباحث عن تزعم المتهم "علي عبدالكريم" 28 سنة مسجل خطر ومقيم بالحوامدية وأصل بلدته الفيوم والمحكوم على بالإعدام في جناية قتل عمد بمنطقة طرة البلد المعادي تشكيلًا عصابيًا مكونا من 3 أشخاص آخرين لتنفيذ عمليات سطو مسلح.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 وبندقية خرطوش عيار 16 مم وعدد من الطلقات من ذات العيار وتم ضبط السيارة والمسروقات وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامةالتي أمرت بما سبق.