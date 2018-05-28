يوميًا.. "حي على بلدنـا" ينير المسرح القومي مجانًا للجمهور (صور)

أفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، الأمسية الشعرية الغنائية الجديدة "حي على بلدنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي، وذلك بحضور عدد من الفنانين ووسط حضور جماهيري كبير.

جدير بالذكر أن الأمسية مستمرة يوميًا ولمدة أسبوعين بالمجان في تمام العاشرة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

"حي على بلدنا" من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور،المطرب محمد عزت، رحاب رسمي،المطربة نهال، و يتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز و محمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، و من إخراج أحمد إسماعيل.