مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في "حركة العقاب الثوري" لـ4 يونيو

قررت محكمة القضاء العسكري بالجبل الأحمر مد اجل النطق بالحكم على 36 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية رقم 5 لسنة 2016 عسكري غرب القاهره والمعروفة إعلاميا بـ"حركة العقاب الثوري"، والمحبوس فيها 24 متهما وهارب 12 آخرين، لجلسة الإثنين 4 يونيو المقبل.





ووجهت النيابة للمتهمين استهداف المنشآت والمرافق العامة والخاصة وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة باغتيال رجال الأمن وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم وروجوا لذلك عن طريق إنشائهم هيكل تنظيمي لجماعتهم قائم على الخلايا النوعية تجنبًا للرصد الأمني.





وتضم قضية "حركة العقاب الثوري"، تولى المتهمون تنفيذ الكثير من المتفجرات والعمليات العدائية واغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة، حيث تبين أن تلك العناصر تم إعدادهم بدنيًا وعسكريًا في معسكرات تدريب لفنون القتال التابع للتنظيم الدولي الموجود في سوريا وتركيا، وقسموا أنفسهم إلى خلايا عنقودية، تخصصت كل خلية منها في مهام محددة، أولها تصنيع العبوات المفرقعة، والتدريب على الأسلحة، والمجموعة الثانية تتولى تصدير لحظات تنفيذ العمليات العدائية والإجرامية، ونشرها على شبكة الإنترنت.



