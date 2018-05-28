تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

تصدر سهم شركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير المركز الاول من الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنسبة 9.5% تلاه سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة ارتفاع 5.8 %وارتفع سهم شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.4% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة العربية لحليج الأقطان 4.6% وخامسا سهم شركة المهندس للتأمين بنسبة ارتفاع 4.4%.



وفي المقابل احتل سهم شركة مصر للالومنيوم المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم تراجعا بنسبة 10.4% وجاء خلفه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 7.05% ثم جاء سهم شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 6.6% واحتل سهم كلامن شركتي وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي و القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية المركز الرابع والخامس بنسبتي 5.4%,4.9% علي التوالي .