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تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:26 م
تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم
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نيفين سمير
 
تصدر سهم شركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير المركز الاول من الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنسبة 9.5%  تلاه سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة ارتفاع 5.8 %وارتفع سهم شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية  بنسبة 5.4% في حين جاء بالمركز الرابع سهم شركة العربية لحليج الأقطان 4.6% وخامسا سهم شركة المهندس للتأمين بنسبة ارتفاع 4.4%.

وفي المقابل احتل سهم شركة مصر للالومنيوم المركز الاول في قائمة اكثر الاسهم  تراجعا  بنسبة 10.4% وجاء خلفه سهم العربية للصناعات الهندسية  بنسبة 7.05%  ثم جاء سهم شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 6.6% واحتل سهم كلامن شركتي وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي و القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية المركز الرابع والخامس بنسبتي 5.4%,4.9% علي التوالي .
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