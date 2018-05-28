قطاع "الخدمات المالية" الأكثر تداولًا بالبورصة اليوم



تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 37.8 مليون ورقة بقيمة 166,3مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 35 مليون ورقة بقيمة 184,7 مليون جنيه.



فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 29.9 مليون ورقة بقيمة 42,91 مليون جنيه، تلاه قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات بحجم تداول 13 مليون ورقة بقيمة 216.7 مليون جنيه.



وفى المركز الخامس قطاع منتجات منزلية و شخصية بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 51.5 مليون جنيه.

