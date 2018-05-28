حبس عاطل لحيازته سلاح ناري في التبين

أمرت نيابة التبين الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري.





تمكنت مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم هاني حداد رئيس المباحث من القبض على عاطل عثر بحوزته على سلاح ناري وذخائر.





وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور الرائد محمد عبد المنعم معاون أول مباحث قسم التبين لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون بدائرة القسم اشتبه في المدعو "أحمد م ش" 28 سنة عاطل ومقيم بمساكن المرازيق وباستقافه حاول الفرار وتمكن الرائد محمد عبد المنعم من ملاحقته والقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش" محلي الصنع عيار 16مم وعدد من الطلقات من ذات العيار وتم اقتياده لديوان القسم.





وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد عاكف مفتش المباحث اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وفرض السيطرة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما سبق.