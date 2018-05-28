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القائم بأعمال محافظ المنوفية: خطة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بأبو خريطة

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:27 م
القائم بأعمال محافظ المنوفية: خطة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بأبو خريطة
الدكتور أيمن مختار
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رقية جمال
 
قال الدكتور أيمن مختار، القائم بأعمال محافظ المنوفية، إنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية تم إخلاء مقلب أبوخريطة للقمامة، ونقل القمامة للمدفن الصحي السادات، وتم رصف الطرق المؤدية للمقلب أبو خريطة بشبين الكوم، والمدفن الصحي في السادات، وتم تسوية الطرق لتسهيل حركة نقل القمامة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه.

وأضاف خلال تصريحات له مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه تم إرساء العطاء على الهيئة العربية للتصنيع، والتى قامت بنقل المخلفات للمدفن الصحي بالسادات بمشاركة لجنة إشرافية من المحافظة ووزارة البيئة.

ونوه بأن هناك خطة طموحة لإستغلال مساحة مقلب أبو خريطة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة يستوعب 5 مليون طن يوميًا، مشيرًا إلى أن أهالى منطقة أبو خريطة هم أولى الناس للعمل بهذا المصنع الذي سيتم إنشاءه.

ولفت، إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال إخلاء مقلب منوف ودفن القمامة بالمدفن الصحي بالسادات، وتم رصد اعتمادات 5 ملايين جنيه من الحكومة لذلك، على أن يتم إخلاء باقي المقالب تباعًا.
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