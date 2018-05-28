حملات مكبرة لشرطة النقل والمواصلات تستهدف الخارجين عن القانون

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء مصطفي النمر، حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون.



ونجحت شرطة النقل والمواصلات بإشراف اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية في ضبط "ك.ع"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12قضية "تبديد – تزوير " بالسجن 15 سنة وكفالة 2 مليون و400 ألف جنيه - أثناء تواجده بموقف أتوبيسات سبرباى بوسط الدلتا بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.



وضبطت أجهزة الأمن"أ.ف" مسجل شقى خطر " فرض سيطرة " سبق إتهامه فى 48 قضية "أداب – سرقة – مخدرات " - حال تواجده بمحطة سكك حديد دمنهور.



وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط "م.س" أثناء سرقته مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن ( قطع فرامل وعدد من المسامير) من حوش محطة سكك حديد الجيزة.



وضبطت شرطة النقل والمواصلات "ع.ع" سبق إتهامه فى قضية "سرقة متنوعة" أثناء سرقته مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن ( قفزان " خاصة بتثبيت القضبان بالفلنكات "، وقطعة حديدية) من حوش محطة سكك حديد شلقان.



وتمكنت شرطة النقل والمواصلات عن ضبط "م.م" سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية " مخدرات " ومحكوم عليه فى قضيتين آخرهما قضية " مخدرات " بالحبس 15 سنة، أثناء سرقته تليفون محمول من أحد الأشخاص بموقف أتوبيسات السيدة عائشة.



وضبطت شرطة النقل والمواصلات "و.ج" سبق إتهامه فى قضيتين " مخدرات"، أثناء تواجده على رصيف محطة سكك حديد التحرير بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، وعثر بحوزته على ( 15 لفافة بداخلهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام ) وإعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.



واستطاعت أجهزة الأمن ضبط "ف.ش" المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 6 سنوات، اثناء تواجده بموقف أتوبيس مسطرد للنقل العام بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته ( لفافة بداخلها مخدر الهيروين وزنت حوالى 12 جرام )،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى إستمرار الحملات.