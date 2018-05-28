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مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.78% (صور)

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:26 م
مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.78% (صور)
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أحمد الباهى
 
اعتمد اليوم، اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2018 بنسبة نجاح 70.78% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

وصرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 62 ألف 956 طالب وبلغ عدد الحاضرين منهم 62 ألف 829 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحين 44 ألف 468 طالب.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مقدمًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة،كما حث الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بمصرنا الحبيبة ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.78% (صور)
مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.78% (صور)
مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.78% (صور)
مدير أمن المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.78% (صور)
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