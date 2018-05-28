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"السويفي" رئيسًا و"الضمراني" نائبًا لنقابة ضرائب جنوب الصعيد

الإثنين 28/مايو/2018 - 02:25 م
السويفي رئيسًا والضمراني نائبًا لنقابة ضرائب جنوب الصعيد
الضمراني
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بسام عبدالحميد
 
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجان النقابية عن النتيجة النهائية للفائزين في انتخابات العاملين بالضرائب، بقطاع جنوب مصر العليا.

حيث تم إعلان فوز أحمد كمال السويفي، رئيسًا، ومحمود ضمراني عبدالشافي ضمراني، نائبًا، وأحمد عباس، أمين عام، وشريف زكريا أمين صندوق، وحازم أبوزيد، وعاصم النوبي، وعلي أحمد متولي، محمد عبدالمريد، ونجلاء فتحي أعضاء.
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