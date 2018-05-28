استخدام الحمض النووي لإعادة أطفال روس من سوريا والعراق

أوعز رئيس الشيشان، رمضان قديروف، بتنظيم عملية فحص جماعي للحمض النووي في الجمهورية، بهدف تحديد صلة القرابة للأطفال الروس الموجودين حاليا في بعض دول الشرق الأوسط .

وقال رمضان قديروف، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، "فكونتاكتي"، إن ذلك سيساعد في عودة الأطفال الروس الذين ولدوا في سوريا والعراق، إلى الوطن بدون عائق.

وذكّر زعيم الشيشان، بأنه يشرف على عملية إعادة الأطفال الروس إلى الوطن، بتوجيه من القيادة الروسية. وشدد على أن مرؤسيه ينفذون كل العمل اللازم لتحقيق ذلك.

وأضاف قديروف القول: "وصلتني إشاعات تفيد، بأن بعض المؤسسات الخيرية تساعد في جمع المال لدفع أتعاب المحامين لكي يمثلوا مصالح الأمهات والأطفال الروس. أؤكد بكل حزم، على أنه لا ضرورة للمحامين في هذه الحالة. فهي إضاعة للوقت وهدر لأموال الآخرين".

وأكد قديروف، أن مبعوثه إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زياد سبسبي، توصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي "على أن جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين الروس سينظر فيها من قبل قاض واحد فقط. وسيلتقي سبسبي قريبا مع الروسيات المدانات في العراق". وتم تقديم طلبات استئناف للقضايا المذكورة.

وأعلن قديروف، أن الطفلة" تبارك " التي عاشت 8 أشهر في ملجأ للأيتام في بغداد، عادت سالمة إلى روسيا ، لتعيش ضمن أسرة جديدة.