انتشال جثة عامل غرق بترعة "النصر" بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية من الأهالي بوجود شخص غريق بترعة النصر.



انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المدعو "حسن م.ف" 21 عاما - عامل ومقيم بإدكو، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.



بسؤال والده "مصطفى ح.ف" 52 عاما – فلاح، قرر أنه حال قيام نجله المتوفى بالاغتسال بحافة مياه الترعة المشار إليها عقب انتهاء عمله بأحد المزارع انزلقت قدماه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم احد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.