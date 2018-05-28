رئيس النواب ناعيا علي لطفي: قدم جليل الخدمات لوطنه

نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الراحل الدكتور علي لطفي أستاذ الجامعة الأسبق، وأحد أبرز القيادات الاقتصادية فى مصر ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق.



وقال عبد العال فى بيان صحفى له: "كان الراحل الدكتور على لطفى عطاء المغفور له ثريًا مثمرًا فيما تولاه من مناصب سياسية وثقافية وأكاديمية وقدم لوطنه جليل الخدمات فى مرحلة فاصلة من مراحل العمل الوطنى نال عنها العديد من الجوائز الدولية والوطنية وتتلمذ على يديه أجيال من أبناء هذا الوطن نهلوا من قبس علمه، فكانوا خير زاد للوطن كما تذخر المكتبات المصرية والعربية بالعديد من مؤلفاته التى تحمل بين دفتيها ذخيرة من العلوم الاقتصادية والمالية، وفيرة النفع لكل مشتغل فى هذا المجال.



