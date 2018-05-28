كيفية التعامل مع الزوج ضعيف الشخصية؟

إذا كان زوجكِ ضعيف الشخصية ويخاف من مواجهة الآخرين ويسمح لاهله بالتدخل في حياته ولا يضع لهم حدود كما أنه لا يسمع له صوت ولا يكون له كلمة بين أقاربه وكل ما يفعله هو انفعاله على زوجته طوال الوقت، لذا إليكِ عزيزتي كيفية التعامل معه:-





- لا تحاولي أن تجعلي زوجك يعادي أهله، إذا كان زوجك ضعيف الشخصيه أمام أهله فلا تظني أن الحل يكمن في الإيقاع بينه وبين أهله، فصلة الرحم من الأمور الواجبة التي أوصانا بها ديننا، والتي حث عليها، كما أن بعد زوجك عن أهله لن يعدل في شخصيته الضعيفة.





- التعامل مع الزوج الضعيف الشخصية من الأمور المعقدة، فيجب عليك التحلي بالهدوء والنقاش معه بود وعقلانية، حتى تزيد ثقته فيك ويبدأ في أخذ رأيك أنتي في الأمور التي تخصكما بدلا من أهله، ومع الوقت سوف يقلل من تدخل أهله في شئونكما بالتدريج.





- لا يمكنك أن تباعدي بين زوجك وأهله، ولكن في الوقت نفسه حاولي أن يكون القرب بالقدر المعقول، فحاولي ألا يكون سكنك معهم في نفس البناية، فهذا الأمر سوف يجعل من تدخلهم في حياتك أمر طبيعي وبديهي وسوف يزيد من توتر العلاقة بينك وبين زوجك، وهذا لأنهم سوف يرون أن إبنهم دائما على حق وأنتي الشخص المخطئ، ولكن حافظي على الود معهم وحافظي على زيارتهم بإنتظام.





- حاولي أن تحافظي على قدر من التفاهم بينك وبين زوجك وحاولي أن تقنعيه بأن حياتكما الخاصة ملك لكما ولا يحق لشخص آخر التدخل فيها، ويجب أن تحاولي حل كافة الخلافات التي تحدث بينك وبين زوجك فيما بينكما، حتى لا تطور الأمور وتصل لحد طلب المشورة من الأهل وتكوني بهذا فتحتي الباب لعائلته كي تتدخل في حياتك مستغلة ضعف شخصية زوجك.





-عند التعامل مع الزوج الضعيف الشخصية، حاولي أن تجعلي زوجك هو من يتولى زمام الأمور وهو من يتخذ كافة القرارات، وبالتدريج سوف تزيد ثقة زوجك في نفسه وفي قراراته وبالتالي سوف تتحسن شخصيته وسوف يرفض تدخل أهله في شئونه.