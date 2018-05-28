ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار بإدكو

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فضاء بناحية قرية زرزارة.



بالانتقال والفحص تبين قيام كل من "ربيع ا.ر" 37 عاما، و"نصر ع.ب" 44 عاما – عاطل، و"أحمد ع.ا" 22 عاما – عاطل، و"صبحي ا.ع" 41 عاما – سائق، و"عبد الفتاح ع.ج" 30 عاما – جزار، مقيمين بمركز أبوحمص، بالحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فضاء محاطة بسور من الحجارة.



حيث تبين قيامهم بشفط كميات من المياه من حفره دائرية مستخدمين موتور وغاطس خرطوم مياه وبحوزتهم سيارتين، وتم التحفظ على السيارتين ومكان الحفر والأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وهيئة الآثار بالبحيرة لاتخاذ شئونهما، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.