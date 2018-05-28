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بالصور.. المنتخب يؤدي أول مران صباحي في إيطاليا

الإثنين 28/مايو/2018 - 01:05 م
بالصور.. المنتخب يؤدي أول مران صباحي في إيطاليا
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الفجر الرياضي
 

أدى المنتخب الوطني الأول، أول تدريباته الصباحية في معسكره المقام حاليا بمدينة بيرجامو الإيطالية، في إطار التحضير لمباريات كأس العالم في روسيا وخوض مباراة كولومبيا الودية يوم الجمعة المقبل في المعسكر الإيطالي.

وقرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، أن يخوض المنتخب تدريبا صباحيا في الحادية عشرة يوميا بجانب التدريب المسائي، ويستمر حتى انطلاق مباريات كأس العالم، بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وركز الجهاز الفني على أداء جميع اللاعبين لوحدات تدريبية قوية لرفع معدلات اللياقة البدنية وزيادة القوة، إضافة إلى تدريبات خاصة في الجيم لمجموعة أخرى من اللاعبين، فيما أدى حراس المرمى تدريبا قويا تحت إشراف المدرب أحمد ناجي.

ومن المنتظر أن يؤدي المنتخب تدريبه الثاني في السابعة من مساء اليوم، الاثنين، وقبل العودة إلى الفندق وتناول وجبة الإفطار.

وفي نهاية المران، أجرى الفريق تقسيمة بين اللاعبين في وسط الملعب، مع التركيز على بعض الأمور التكتيكية الخاصة، وركز المدرب خلال تدريباته على الثنائي عبد الله السعيد وشيكابالا بشكل كبير.
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