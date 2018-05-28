الجيش اليمني: الحوثيون حولوا "الحديدة" إلى وكر لتنفيذ عملياتهم الإرهابية

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلى، أن الميليشيات الحوثية هدفها القتال وشعارها الموت، وتقوم دائما بقتل الشعب اليمنى فى مختلف المناطق، مشددا على أن هذه الميليشيات تحفر قبورها بأيديها رغم زراعتها للألغام الكثيفة.

وقال مجلى - فى اتصال هاتفى مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، أن الميليشيات حولت الحديدة إلى وكر لتنفيذ عملياتها الإرهابية، ومنعت المساعدات الإنسانية عن الشعب اليمنى وعن سكان الحديدة خاصة.

وأشار إلى أن مدينة الحديدة ستتحرر بالكامل من قبضة ميليشيات الحوثى الإنقلابية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن القوات اليمنية على بعد 18 كيلومترا من المدينة .

وأشار إلى أن الحوثيين لاذوا بالفرار الجماعى إلى مدينة الجراحى فى الاتجاه الشرقي، جراء الضربات الكثيفة والمركزة لطيران التحالف العربى ومدفعية الجيش الوطنى، لافتا إلى أن الميليشيات الإيرانية تقوم بإعدام بعض مقاتليها الذين يفرون أمام ضربات الجيش الوطنى.



