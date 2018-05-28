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الرئيس التونسي يقرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج تمهيدًا لاستمرار حكومة الشاهد

الإثنين 28/مايو/2018 - 01:04 م
الرئيس التونسي يقرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج تمهيدًا لاستمرار حكومة الشاهد
الرئيس التونسي
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أسماء العزب
 
قرر الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسى، اليوم الاثنين، تعليق العمل بوثيقة قرطاج، تمهيدا لاستمرار حكومة يوسف الشاهد، نقلا عن قناة "اكسترا نيوز".

هذا وأكدت مبعوثة تونس الرقمية إلى اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أكد أنّ الحركة متمسكة بيوسف الشاهد رئيسا للحكومة الحالية.
المزيد عن: وثيقة قرطاج تونس تعليق العمل الرئيس التونسي
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