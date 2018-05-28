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انتشال جثة طالب غرق بترعة "الرياح البحيري" بالبحيرة

الإثنين 28/مايو/2018 - 01:03 م
انتشال جثة طالب غرق بترعة الرياح البحيري بالبحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بوجود شخص غريق بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية قناطر بولين.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المدعو "مصطفى ص.ا" 18 عاما – طالب ومقيم بقرية الصواف، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

بسؤال والده "صلاح ع.ا" 51 عاما – فلاح، قرر بأنه حال قيام نجله المتوفى بالاغتسال على حافة الترعة المشار إليها زلت قدماه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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