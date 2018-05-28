لأول مرة.. "أوبرا الإسكندرية" تستضيف العرض المسرحي "سلم نفسك"

تستضيف دار الأوبرا المصرية لأول مرة ضمن برنامجها خلال شهر رمضان وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب العرض المسرحي (سلم نفسك ) من أخراج الفنان خالد جلال، وذلك لمدة يومين على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في التاسعة والنصف مساء يومى الخميس والجمعة 31 مايو و1 يونيه.



صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وأضاف ان استضافت هذا العرض يؤكد على توجيهات وزيره الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بالتعاون بين جميع القطاعات بهدف تقديم خدمة ثقافية ترتقي بوعي المواطن المصري.



وأشار صابر إلى أن النجاحات التى حققها العرض في القاهرة والمحافظات زاد من حرص ادارة الاوبرا على تقديمة لجمهور الاسكندرية واشاد صابر بمواهب ابطال العرض من شباب الدفعة الثالثة للتمثيل والارتجال وأعتبره بمثابة وثبة إبداعية جديدة في مجال المسرح، وهو ما تجلى في قدرته على جذب جمهور الشباب.



يدور العرض فى 120 دقيقة تختلط خلالها المشاعر وتتضارب، ما بين الشجن والسعادة، وما بين الخوف والترقب ويتناول العديد من القضايا الهامة في المجتمع بطريقة ساخرة ويناقش عدد من السلوكيات السلبية طارحًا حلولًا لها متناولًا حالة التشتت التى يعانيها المجتمع والشائعات الهدامة وازمة الارهاب وظاهرة التحرش وغيرها ويضم مجموعة من المشاهد المتتالية التى تتميز بسرعة الايقاع والسلاسة فى الانتقال والإضاءة المبهرة التى منحته رؤية بصرية ساعدت على تنبيه الجمهور الى الامراض الاجتماعية عن طريق ابراز المشاعر الانسانية المتناقضة والمتنوعة وتمثلت فى الشجن والسعادة، والخوف والترقب وتحكي قصة العرض سقوط شخص من كوكب أخر يحمل معتقدات خاطئة فى مجتمع مثالي تكون بعد انهيار الحضارة الانسانية واختلفت الاراء حول طريقة التعامل معه هل يتم قتله والتخلص منه أم يتم علاجه وتناول حالة التشتت الجماعى التى يعانيها المجتمع منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات التى تضرب الكثير من الأمور بجانب تناول ظاهرة التحرش والتى تهدد نصف المجتمع، وتناول أزمة الإرهاب بشكل هزلى.

