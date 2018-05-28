أعلن المدير الفني للمنتخب الأسترالي، الهولندي بيرت فان مارفيك، اليوم الإثنين استدعاء مهاجم دارمشتاد الألماني، جيمي مكلارين، المعار حالياً لفريق هيبرنيان الإسكتلندي، ضمن قائمته الأولية استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال فان مارفيك إنه استدعى مكلارين (24 عاماً) ليكون خياراً هجومياً آخر، في ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركة تومي يوريتش في المونديال بسبب إصابته في الركبة.



وسينضم مكلارين إلى صفوف المنتخب الأسترالي في معسكره بتركيا، وقال المدير الفني فان مارفيك إن اللاعب "سيحصل على فرصة عادلة لإظهار قدراته".



ويفترض أن يعلن مدربو المنتخبات المشاركة في المونديال، القوائم النهائية للاعبين (23 لاعباً بكل قائمة)، ويسلمونها إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في موعد أقصاه 4 يونيو (حزيران) المقبل.



وسيتنافس المنتخب الأسترالي في المونديال ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات فرنسا والدنمارك وبيرو.