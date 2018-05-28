مواجهة أخطاء "السادات" وفرض حظر التجول.. أبرز قرارات "علي لطفي" رئيس وزراء مصر الأسبق

صعدت روحه الزكية إلى السماء، ولكن ترك مشوارًا علميًا، عاصر به مختلف الأجيال، حيث يعتبر أحد أبرز القيادات الاقتصادية، في مصر، كثير الانتقاد لرؤساء مصر، إلا أن يمتلك رحلة علمية، يفتخر بها الجميع، إنه الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 80 عامًا.

قضى لطفي نحو 12 عامًا في السلطة بدأها عام 1978 وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات من 1970 حتى 1980م، ليكون شاهدًا وأحد المحركين الرئسيين لدفة مصر نحو الانفتاح المصري، والتحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الرأسمالي.

حياته





على لطفي محمود من مواليد 6 أكتوبر 1935م، في محافظة الفيوم، وتخرج في كلية التجارة، بجامعة القاهرة عام 1956، إلى أن حصل على درجة الماجستير والدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة لوزان عام 1961. عاد بدوره إلى جامعة عين شمس ليصبح أحد أساتذتها في قسم الاقتصاد حتى تولى رئاسته مع بداية السبعينات.

مناصبه





"لطفي"، كان رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986م، عقب تركه منصب رئيس الوزراء تولى منصب رئيس مجلس الشورى وذلك حتى عام 1989، قبل ذلك كله كان يعمل وزيرًا للمالية في عهد الرئيس أنور السادات كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.

أبرز قراراته

نظرًا لطيلة مدة عمله في السلطة، عاصر "لطفي"، أبرز التمردات التي شهدتها مصر من قبل جنود الأمن المركزي في فبراير عام 1986، ويرجع له قرار فرض حظر التجول وإصدار الأحكام العرفية وتكليف القوات المسلحة بإخماد الانتفاضة التي هرع فيها جنود الأمن المركزي إلي الشوارع في عشر محافظات مصرية في وقت واحد، وقاموا بتدمير كل ما طالته أيديهم من ممتلكات خاصة وعامة في أكبر حوادث تخريب وفوضي تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

ودائمًا ما يسجل "لطفي"، انتقاداته للرؤساء، حيث رأى أن أخطاء "السادات" كانت في قرارات 18 و19 يناير1977 التي أحدثت الثورة التي سماها الأخير "انتفاضة حرامية"، وأكبر خطأ اقترفه أيضًا السادات هو قرارات سبتمبر 1979 التي اعتقل فيها 1536 شخصية من مختلف الأطياف الذين اعترضوا على اتفاقية كامب ديفيد.

تعديل وزاري





تعد وزارة الدكتور علي، هي الثامنة بعد المائة في تاريخ مصر، حيث تشكلت يوم 5 سبتمبر عام 1985م، وضمت الوزارة النائب ووزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، محمد عبدالحليم أبو غزالة، ووزير الخارجية أحمد عصمت عبدالمجيد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، كمال الجنزوري، بالإضافة إلى محمود صلاح الدين حامد، وزيرًا للمالية، وسليمان متولي وزيرًا للنقل، ومحمد صفوت الشريف، وزيرًا للإعلام، وعدد كبير من الوزراء.

وشهدت وزارته تعديلات جديدة يوم 28 فبراير من عام 1986م، حيث تم قبول استقالة اللواء أحمد رشدي من منصبه كوزيرًا للداخلية، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء زكي بدر خلفًا له في المنصب.

وفاته

ورغم دوره الاقتصادي البارز وخبراته ومهاراته، إلا أن الموت غيبه عن عالمنا بمستشفى دار الفؤاد أمس الأحد، عن عمر يناهز 83 عامًا.