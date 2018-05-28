ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نصائح طبية لمرضى دوالي المريء خلال شهر رمضان (فيديو)

الإثنين 28/مايو/2018 - 01:01 م
نصائح طبية لمرضى دوالي المريء خلال شهر رمضان (فيديو)
أشرف عمر
طباعة
ندى محمد
 
قال أشرف عمر، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن دوالي المريء تعني وصول المريض إلى مرحلة متقدمة من التليف الكبدي وهو ما يظهر من خلال التحليلات حتى يمكن نصحه بالصوم خلال شهر رمضان من عدمه.

وأضاف في لقاء على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أنه ينصح مريض دوالي المريء الذي حقن عدة مرات عدم الاستمرار في الصيام منعا للإضرار بصحته، خاصة مع تناوله ادوية منشطة للكبد وتقلل من احتقان الدوالي.
المزيد عن: مرضى الدوالي مرض الدوالي الدوالي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 1:10:01 PM