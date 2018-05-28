نصائح طبية لمرضى دوالي المريء خلال شهر رمضان (فيديو)



وأضاف في لقاء على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أنه ينصح مريض دوالي المريء الذي حقن عدة مرات عدم الاستمرار في الصيام منعا للإضرار بصحته، خاصة مع تناوله ادوية منشطة للكبد وتقلل من احتقان الدوالي.



قال أشرف عمر، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن دوالي المريء تعني وصول المريض إلى مرحلة متقدمة من التليف الكبدي وهو ما يظهر من خلال التحليلات حتى يمكن نصحه بالصوم خلال شهر رمضان من عدمه.