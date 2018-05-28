مصرع شقيقتين وإصابة طفلين إثر حادث تصادم بوادي النطرون

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الكيلو 103 اتجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س د م 9384 ملاكي قيادة "عماد ع.ا" 30 عاما - صاحب مكتب لمعدات النقل ومقيم الجمرك بالإسكندرية، والسيارة رقم ب ف ر 4825 ونش إنقاذ قيادة "محمود س.ع" 27 عاما – سائق ومقيم بوادي النطرون، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة واصطدامها بالسيارة الثانية التي تصادف توقفها على جانب الطريق لرفع إحدى السيارات المعطلة.



أسفر الحادث عن وفاة اثنين من مستقلي السيارة الأولى كل من زوجة قائد السيارة "أيه ع.ح" 25 عاما - ربة منزل، وشقيقتها "روان ع.ح" 15 عاما – طالبه، وكذا إصابة نجلى قائد السيارة الأولى "ملك" 5 سنوات، و"مهران" 4 سنوات، بجروح واشتباه كسور ونزيف بالبطن وما بعد الارتجاج.



تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابان لذات المستشفى للعلاج، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.