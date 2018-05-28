طريقة جديدة لتحضيرالمهلبية.. جربيها

المقادير

- للتقديم:

عصير الفراولة : 2 كوب

سكر : ملعقة صغيرة (السكر الخاص بالحمية)

- حليب : 4 اكواب (منزوع الدسم، سائل)

- كريمة : نصف كوب (سائلة / لايت)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (السكَّر الخاص بالحمية)

- النشاء : ملعقة صغيرة (بودرة)

- ماء الورد : ملعقة صغيرة

- ماء الزهر : ملعقة صغيرة

- حبوب الشيا : ملعقة صغيرة (بذور)

- مستكة : رشّة





طريقة التحضير

1. يُصبُّ الحليب والكريما السائلة في قدر متوسِّطة الحجم، وتوضع هذه الأخيرة على نار متوسِّطة، مع التحريك. ثمَّ، يُضاف السكَّر فالنشاء وماء الورد وماء الزهر، مع الاستمرار في التحريك.





2. عندما يغلي المزيج، تُخفَّف حرارة النار، وتبقى القدر لدقيقتين. وتُضاف بذور الشيا والمستكة.





3. توزَّع المهلبيَّة على أطباق فرديَّة صغيرة، وتُزيَّن بعصير الفراولة، الذي يُعدُّ وفق الآتي: تُغسل حبَّات الفراولة جيِّدًا، ثمَّ تصفَّى، وتقطَّع وتخلط مع السكر، بواسطة الخلَّاط الكهربائي. ثمَّ، يُغلى عصير الفراولة في قدر على نار متوسِّطة، وذلك حتَّى يتماسك. وبعد رفع عصير الفراولة عن النار، يترك جانبًا حتَّى يبرد، ومن ثمَّ يُسكب فوق المهلبيَّة.