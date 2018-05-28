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عاجل.. الرئيس الإيطالي يكلف كارلو كوتاريلي بتشكيل الحكومة

الإثنين 28/مايو/2018 - 12:58 م
عاجل.. الرئيس الإيطالي يكلف كارلو كوتاريلي بتشكيل الحكومة
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أسماء العزب
 
كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الإثنين، الاقتصادي كارلو كوتاريللي المؤيد للتقشف، بتشكيل حكومة تكنوقراط عقب فشل جهود جوزيبي كونتي في تشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

واستدعى الرئيس الإيطالى كوتاريلى، الخبير السابق فى صندوق النقد الدولى، لاجتماع يعقد الاثنين، فى وقت يبدو أن تشكيل حكومة تقنية (تكنوقراط) بات مطروحا مع احتمال ان تشهد البلاد انتخابات جديدة فى الخريف.

وعمل كوتاريلى (64 عاما) مديرا لدائرة الشؤون المالية فى صندوق النقد الدولى بين 2008 و2013 واصبح يعرف بـ"السيد مقص" بسبب خفضه الانفاق العام فى إيطاليا.
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