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أسعار الخضروات اليوم الإثنين 28ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين 28/مايو/2018 - 12:57 م
أسعار الخضروات اليوم الإثنين 28ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار الخضروات اليوم الاثنين بمحافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

المزيد عن: محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين الاسماعيلية أسعار الخضروات
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