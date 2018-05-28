طريقة تحضير شوربة العدس بالقرع
الإثنين 28/مايو/2018 - 12:55 م
المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الثوم : فص (مهروس)
- مرق خضار : 3 أكواب ونصف (أو ماء)
- العدس الاصفر : كوب (مغسول)
- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- القرع : كوب (مهروس طازج أو معلب)
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج مبشور)
طريقة التحضير
1. سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى ويصبح شفافاً.
2. أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقتين.
3. أضيفي العدس والملح والقرع المهروس والمرق واتركي المزيج حتى يغلي.
4. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة نصف ساعة حتى ينضج العدس.
5. اهرسي المزيج بمحضرة الطعام أو بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً.
6. أعيدي الخليط للقدر وسخنيه لمدة 5 دقائق.
7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.