ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة تحضير شوربة العدس بالقرع

الإثنين 28/مايو/2018 - 12:55 م
طريقة تحضير شوربة العدس بالقرع
طباعة
 
المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- الثوم : فص (مهروس) 
- مرق خضار : 3 أكواب ونصف (أو ماء) 
- العدس الاصفر : كوب (مغسول) 
- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون) 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- القرع : كوب (مهروس طازج أو معلب) 
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج مبشور) 

طريقة التحضير
1. سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى ويصبح شفافاً.

2. أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقتين.

3. أضيفي العدس والملح والقرع المهروس والمرق واتركي المزيج حتى يغلي.

4. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة نصف ساعة حتى ينضج العدس.

5. اهرسي المزيج بمحضرة الطعام أو بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً.

6. أعيدي الخليط للقدر وسخنيه لمدة 5 دقائق.

7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.
المزيد عن: مكونات مقادير شوربة العدس بالقرع شوربة العدس العطش في نهار رمضان الشوربة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 1:10:06 PM