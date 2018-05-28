برلماني يحذر الشركة القابضة لمياه الشرب بسبب الأرقام الجزافية الوادرة في الفواتير

حذر المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من التقديرات الجزافية لقيمة فواتير استهلاك المياه، نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالقراءات الدورية المنتظمة لعدادات المياه في مواعيدها.





وذكر في بيان اليوم الإثنين، إن هذا الأمر مسار شكوى من الأهالي نتيجة التقديرات غير الحقيقية، وتحديد مبلغ ثابت شهريًا أو متغير غير مطابق للواقع بطريقة جزافية، دون النظر إلى قراءة العداد أو حجم الاستهلاك الفعلي.





النائب طالب بمراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، خصوصًا المقيمين بالقرى والنجوع، وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها.





طالب النائب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقسيط مبالغ المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة ويتعثرون في سدادها.