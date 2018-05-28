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الأخضر أمام إيطاليا وجهًا لوجه للمرة الأولى

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:36 ص
الأخضر أمام إيطاليا وجهًا لوجه للمرة الأولى
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الفجر السعودي
 
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين لقاء وديًّا أمام المنتخب الإيطالي على ملعب سانك فالين السويسري؛ وذلك ضمن المرحلة الخامسة (الأخيرة) من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم (روسيا 2018)، الذي يقيمه في مدينة بادراغاز السويسرية.

ومواجهة إيطاليا الودية مع المنتخب السعودي هي أول مباراة تجمع المنتخبين في تاريخَيْهما. وسيخوض المنتخب السعودي بعدها مباراتين وديتين، الأولى مع منتخب البيرو في الثالث من شهر يونيو المقبل، والثانية مع المنتخب الألماني على ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية. وفق صحيفة "سبق"

يُذكر أن المنتخب الإيطالي يغيب للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1958م عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي يشارك فيها 32 منتخبًا، تمثل خمس قارات. علمًا بأن المنتخب الإيطالي نال لقب البطولة 4 مرات.


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