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شعبة الصيدليات تُطالب بفصل سلطة الدواء عن الصحة

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:36 ص
شعبة الصيدليات تُطالب بفصل سلطة الدواء عن الصحة
محمود عبد المقصود
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رقية جمال
 
طالب الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالغرف التجارية، بفصل سلطة الدواء عن وزارة الصحة، وإنشاء هيئة مستقلة للأدوية والأغذية، مع الاقتداء بقوانين أمريكا والسعودية والأردن وغيرها في هذا المجال.

وأضاف "عبد المقصود"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة تحارب انفصال سلطة الدواء عنها.

وتابع، أن وزارة الصحة لم تنجح في التفاوض مع شركات الأدوية، فوزارة الصحة تحاول الوقوف بجوار الشعب الغلبان، لكن ضغط شركات الأدوية رهيبة، والتفاوض يتم بين قوتين ليس متعادلين، فهناك احتياج للدواء داخل الأسواق، وشركات الأدوية تستغل ذلك للضغط.
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