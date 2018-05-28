إصابة مواطن في المنوفية عقب اندلاع حريق في عقار

تبلغ لمركز شرطة الشهداء بالمنوفية، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب بـ «بدروم» أسفل عقار مكون من أربعة طوابق على مساحة 120 متر تقريبًا، ملك (ع.م.ف - سن 65 بالمعاش)، ومقيم بذات الناحية.



ونجم عن الحريق إصابة المذكور (حروق باليدين والقدمين من الدرجة الأولى والثانية)، وتمثلت التلفيات في احتراق دراجة نارية بدون لوحات ملك المذكور.



بسؤال مالك المنزل، قرر أنه حال قيام أنجاله بطهي الطعام بـ «البدروم»، حدث تسرب للغاز، أدى لاشتعال الحريق وحدوث إصابته، وإمتداده للدراجة النارية المتواجدة بالبدروم، ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص.



وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2797 إداري مركز الشهداء لسنة 2018م، بالعرض على النيابة، وقررت يكلف أحد السادة خبراء المعمل الجنائى للإنتقال لمحل الحريق لإجراء المعاينة اللازمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.