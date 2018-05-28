أبرزها "هطول أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، هطول أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين، فضلًا عن رحيل على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق عن عمر يناهز 80 عامًا.





وفاة على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق





نعت جامعة عين شمس، وفاة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية بمستشفى دار الفؤاد أمس الأحد، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وقالت جامعة عين شمس، إن صلاة الجنازة ستقام اليوم الإثنين، بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينه الشيخ زايد 6 أكتوبر

وفاة مذيعة الفضائية المصرية سميحة أبو زيد

كما توفيت الإعلامية سميحة أبو زيد المذيعة بالقناة الفضائية المصرية، بعد صراع مع المرض، وكانت تعاني من مرض خطير دخلت على إثره المستشفى منذ فترة طويلة.

الإعلامية سميحة أبو زيد، تعد من أشهر المذيعات في التليفزيون المصري، وقدمت برنامج بعنوان "صوت مصر"، وبرنامج "أيامنا الحلوة"، عن تراث وذكريات التلفزيون المصري.

هطول أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين





فيما تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح وغيوم وبرق ورعد وسط فرحة غامرة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية الذين استقبلو الأمطار بالفرحة.

وأكد المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المعدات الثقيلة من لوادر وجرافات بالمدينة، تحسبًا لحدوث سيول

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم التنسيق مع إدارت الدفاع المدنى والمرور للجاهزية بالدفع بالمعدات الثقيلة إلى المناطق المتوقع تعرضها لأمطار شديدة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة تداعيات الموقف.

إلغاء وتأخر 5 رحلات دولية بمطار القاهرة

بينما شهد مطار القاهرة الدولي، إلغاء إقلاع 3 رحلات للخطوط السعودية، وتأخر رحلتي شركة نسمة للطيران، بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الخطوط الجوية السعودية، بإلغاء 3 رحلات إضافية، أرقام 3416 و3410 و3414 المتجهة إلى جدة، وكانت مخصصة لنقل معتمرى شهر رمضان، بسبب عدم جداوها اقتصاديا، وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة نسمة للطيران رقم 120 المتجهة إلى جده، ورحلة رقم 182 المتجهة إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف التشغيل.

السيطرة على حريق بأحد الفنادق في مكة المكرمة

فيما أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بأن فرق الإطفاء باشرت الاثنين حريقًا بأحد الفنادق بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة.

وتم على الفور إخلاء المقيمين بالفندق والسيطرة على الحريق الذي اتضح من التحقيق أنه نشب بعدد من الأسرّة بملحق الفندق المكون من عشرة أدوار.

ونتج عن ذلك كثافة في الأدخنة الأمر الذي تطلب إخلاء الفندق احترازيا لسلامة النزلاء والعاملين دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.